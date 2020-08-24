Следователи устанавливают обстоятельства пожара на ул. Антонова

24.08.2020 | 09:05

Представители СУ СК РФ по Пензенской области опубликовали снимки с места пожара в микрорайоне ГПЗ-24.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Антонова погиб мужчина 1967 года рождения. Пострадали еще двое мужчин (1966 и 1997 года рождения). Инцидент произошел в воскресенье, 23 августа.

На снимках из квартиры, размещенных на официальном сайте пензенского СУ СК РФ, - обгоревшая комната.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Татьяны Махницкой, по факту случившегося организована доследственная проверка.

При осмотре на теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме ожогов. Тем не менее назначена судебно-медицинская экспертиза. Будут проведены и другие процедуры, которые позволят установить причину пожара.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировала Махницкая.