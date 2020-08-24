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Происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства пожара на ул. Антонова

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Представители СУ СК РФ по Пензенской области опубликовали снимки с места пожара в микрорайоне ГПЗ-24.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Антонова погиб мужчина 1967 года рождения. Пострадали еще двое мужчин (1966 и 1997 года рождения). Инцидент произошел в воскресенье, 23 августа.

На снимках из квартиры, размещенных на официальном сайте пензенского СУ СК РФ, - обгоревшая комната.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Татьяны Махницкой, по факту случившегося организована доследственная проверка.

При осмотре на теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме ожогов. Тем не менее назначена судебно-медицинская экспертиза. Будут проведены и другие процедуры, которые позволят установить причину пожара.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировала Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — Фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Сегодня пашкову приговор в 10 ч. Интересно а что там прокурор запросил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам старшего помощника руководителя ведомства Татьяны Махницкого,
Это мужчина???

Гость||

Что там думать, пьяный уснул, перед этим курил. Как лежал на диване, на нем и помер. Как можно всю переселившуюся шалупень алкашную поселить на одном этаже? Это же бомба замедленного действия! Из за них люди остались без жилья, голые обгоревшие стены, кто им теперь поможет? А эта пьянь стоит и строит грандиозные планы, мол из теперь новое жилье обязаны дать! лицом ваши наглые хари не назовёшь. Люди 20 с лишним лет жили, бед не знали. Заселили Вас не благодарных(((( и понеслось....

Гость||

А по факту две смерти....

Имя: Гость
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