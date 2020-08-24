ДТП в Белинском районе унесло жизнь 21-летней девушки

24.08.2020 | 15:10

В Белинском районе в ДТП с легковушкой погибла девушка.

Утром в субботу, 22 августа, 21-летний водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля «Лада-Приора» двигались по Ивановской улице в селе Свищевка. В 5:10 молодой человек допустил наезд на металлическое ограждение, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Как пояснили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате происшествия погибла пассажирка. Она получила телесные повреждения и скончалась на месте.

Подобный случай произошел несколькими днями ранее в Земетчине. Там ночью в кювет опрокинулась «Лада-Гранта». В салоне находились шесть человек.