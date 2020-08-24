Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|02:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

ДТП в Белинском районе унесло жизнь 21-летней девушки

Печать

В Белинском районе в ДТП с легковушкой погибла девушка.

Утром в субботу, 22 августа, 21-летний водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля «Лада-Приора» двигались по Ивановской улице в селе Свищевка. В 5:10 молодой человек допустил наезд на металлическое ограждение, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Как пояснили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате происшествия погибла пассажирка. Она получила телесные повреждения и скончалась на месте.

Подобный случай произошел несколькими днями ранее в Земетчине. Там ночью в кювет опрокинулась «Лада-Гранта». В салоне находились шесть человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Не мало народу гибнет на дорогах, прямо скажем довольно много.Да все молодые да полные сил.

Гость||

Гость писал(a):

Да все молодые да полные сил
Зато средний IQ населения явно повысили

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте