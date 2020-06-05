В Пензе двое детей оказались под колесами автомобилей

05.06.2020 | 18:26

Двое детей оказались под колесами автомобилей в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных накануне около 17:00.

Первое случилось в Пензе, во дворе дома № 38 на улице Краснова.

«Водитель автомобиля Nissan Qashqai, женщина 1986 года рождения, допустила наезд на пешехода - девочку 2010 года рождения», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

В результате юный пешеход получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи ребенка отправили домой.

А мальчику, пострадавшему во втором ДТП, потребовалась госпитализация. Происшествие случилось на улице Калинина.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, мужчина 1975 года рождения, допустил наезд на пешехода - мальчика 2003 года рождения», - пояснила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

По факту обоих ДТП проводится проверка.

«Уважаемые родители! Госавтоинспекция в очередной раз призывает вас обратить особое внимание на безопасность дорожного движения и объяснить детям те опасности, которые могут их встретить на дороге и во дворе дома. Необходимо разъяснять ребенку правила перехода проезжей части и своим личным примером демонстрировать положительное поведение на дороге», - рассказала Юлия Филатова.