Причины смертельной ночной автоаварии назовут после проверки

04.05.2020 | 18:22

О том, что произошло на участке дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино, может рассказать только один участник ДТП, второй скончался на месте от полученных травм. Авария случилась на 24-м километре трассы в 22:15.

«Произошло столкновение автомобиля Audi 80 под управлением мужчины 1955 года рождения и автомобиля ВАЗ-21124 под управлением мужчины 1980 года рождения», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Иномарка приняла удар со стороны водителя. Человек, находившийся за рулем, погиб. Автомобилист из отечественной машины после оказания медицинской помощи был отпущен.

Причины и обстоятельства трагического происшествия сотрудники ГИБДД назовут по окончании проверки.