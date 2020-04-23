Происшествия

Прокуратура проводит проверки по факту пожара в Нижнем Ломове

Печать

До мельчайших подробностей разбираются обстоятельства жизни и смерти семерых жителей Нижнего Ломова. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Страшная трагедия произошла в ночь с 24 на 25 марта. Загорелся деревянный дом площадью 200 квадратных метров. В результате пожара погибла хозяйка жилища, двое ее детей, малолетняя девочка - дочь подруги, оставшаяся ночевать, и трое мужчин. Компания собралась нешумная.

«Нормальная, обычная семья - мама, четверо детей. Двое детей ночевали у бабушки, двое - здесь, и еще был ребенок подруги. Она была с подругой и двумя мужчинами, которые вечером пришли в гости. Семья нормальная, мама работающая. Малообеспеченные и многодетные, а так у них все в порядке было», - рассказывала заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева.

Позже выяснилось, что женщина, которую ранее сочли погибшей, жива: за какое-то время до пожара она ушла домой. Так что сгорели хозяйка дома, дети и трое мужчин, пришедших в гости.

В целях контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место трагедии выезжала прокурор региона.

«Будем изучать семьи погибших, устанавливать, какие были проблемы в этих семьях, как работали соответствующие службы УМВД, в частности ПДН и участковые инспекторы, как работали социальные службы с этими семьями. О причинах пока говорить рано», - заявляла прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Сейчас озвучены предварительные результаты прокурорских проверок.

«Установлены серьезные нарушения законодательства в работе органов полиции, опеки и попечительства, социальной защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних, администрации Нижнего Ломова и школы. Для их устранения и недопущения повторных нарушений прокурором внесено пять представлений.

С целью выявления в действиях должностных лиц признаков халатности нижнеломовским межрайонным прокурором по указанию прокуратуры области ведется сбор необходимых материалов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Кошлевская.

Еще неизвестна судьба уцелевшей женщины - матери погибшей девочки.

«Проводится проверка законности решения органа предварительного расследования об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении матери третьей погибшей девочки в связи с неисполнением ею родительских обязанностей.

Результаты проверок рассмотрения актов прокурорского реагирования, расследования уголовного дела, а также судьба оставшихся детей погибшей женщины находятся под личным контролем прокурора области», - добавила Елена Кошлевская.

Причина смертельного пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте