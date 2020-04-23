Прокуратура проводит проверки по факту пожара в Нижнем Ломове

23.04.2020 | 18:15

До мельчайших подробностей разбираются обстоятельства жизни и смерти семерых жителей Нижнего Ломова. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Страшная трагедия произошла в ночь с 24 на 25 марта. Загорелся деревянный дом площадью 200 квадратных метров. В результате пожара погибла хозяйка жилища, двое ее детей, малолетняя девочка - дочь подруги, оставшаяся ночевать, и трое мужчин. Компания собралась нешумная.

«Нормальная, обычная семья - мама, четверо детей. Двое детей ночевали у бабушки, двое - здесь, и еще был ребенок подруги. Она была с подругой и двумя мужчинами, которые вечером пришли в гости. Семья нормальная, мама работающая. Малообеспеченные и многодетные, а так у них все в порядке было», - рассказывала заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева.

Позже выяснилось, что женщина, которую ранее сочли погибшей, жива: за какое-то время до пожара она ушла домой. Так что сгорели хозяйка дома, дети и трое мужчин, пришедших в гости.

В целях контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место трагедии выезжала прокурор региона.

«Будем изучать семьи погибших, устанавливать, какие были проблемы в этих семьях, как работали соответствующие службы УМВД, в частности ПДН и участковые инспекторы, как работали социальные службы с этими семьями. О причинах пока говорить рано», - заявляла прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Сейчас озвучены предварительные результаты прокурорских проверок.

«Установлены серьезные нарушения законодательства в работе органов полиции, опеки и попечительства, социальной защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних, администрации Нижнего Ломова и школы. Для их устранения и недопущения повторных нарушений прокурором внесено пять представлений.

С целью выявления в действиях должностных лиц признаков халатности нижнеломовским межрайонным прокурором по указанию прокуратуры области ведется сбор необходимых материалов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Кошлевская.

Еще неизвестна судьба уцелевшей женщины - матери погибшей девочки.

«Проводится проверка законности решения органа предварительного расследования об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении матери третьей погибшей девочки в связи с неисполнением ею родительских обязанностей.

Результаты проверок рассмотрения актов прокурорского реагирования, расследования уголовного дела, а также судьба оставшихся детей погибшей женщины находятся под личным контролем прокурора области», - добавила Елена Кошлевская.

Причина смертельного пожара - неосторожное обращение с огнем.