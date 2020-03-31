31.03.2020 | 10:11

С понедельника, 30 марта, в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон - период высоких температур и малого количества осадков.

В это время жителям региона в лесу нельзя разводить огонь в необорудованных для этого местах, бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить.

Также запрещается оставлять бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.), самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу, разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, а также на участках поврежденного леса.

Владельцев садовых участков, примыкающих к лесу, просят не сжигать сухую траву и мусор, постоянно иметь запас воды не менее 200 литров, организовать в садоводствах круглосуточное дежурство для своевременного обнаружения возгораний.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан - в размере до 3 000 рублей, для должностных лиц - до 20 000, для юридических лиц - до 200 000. За выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы - до 250 тыс. руб.

«Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем карается не только денежным штрафом, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до 3 лет. За умышленный поджог штраф составляет до 1 млн руб., либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб.», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.