Сетевое издание|18+|Среда|1 апр 2020|09:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  87.41  |  $  79.41

Происшествия | В Кузнецком районе произошел крупный пожар

01.04.2020|09:04
Печать

Вечером во вторник, 31 марта, в Кузнецком районе произошел пожар. О случившемся в соцсетях рассказали местные жители.

«Горит поле около вышки в Евлашево, плавно переходя на лес. Работают три пожарные машины», - пояснил один из очевидцев в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:18. Огнем было охвачено 2 га. В тушении принимали участие 10 пожарных и три единицы спецтехники.

Еще одна участница «Подслушано в Кузнецке» рассказала, что бороться со стихией пришлось и местным жителям.

«Поле, которое горело недалеко от жилых домов, тушили лопатами сами жители: мужчины, женщины. Благодаря этим усилиям смогли отстоять свои дома, не допустить распространения огня. Спасибо всем неравнодушным, кто пришел на помощь!» - написала женщина.

С понедельника, 30 марта, в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. В это время жителям региона в лесу нельзя разводить огонь в необорудованных для этого местах, бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить. Введены и другие ограничения.

Тем не менее число возгораний уже выросло.

«За прошедшие сутки пожарные 45 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Основной причиной травяных палов является пренебрежение правилами пожарной безопасности. Уважаемые жители Пензы и области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при проведении дачных работ и на пикниках. Не допускайте бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора», - призвали пензенцев представители МЧС.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте