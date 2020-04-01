01.04.2020 | 09:04

Вечером во вторник, 31 марта, в Кузнецком районе произошел пожар. О случившемся в соцсетях рассказали местные жители.

«Горит поле около вышки в Евлашево, плавно переходя на лес. Работают три пожарные машины», - пояснил один из очевидцев в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:18. Огнем было охвачено 2 га. В тушении принимали участие 10 пожарных и три единицы спецтехники.

Еще одна участница «Подслушано в Кузнецке» рассказала, что бороться со стихией пришлось и местным жителям.

«Поле, которое горело недалеко от жилых домов, тушили лопатами сами жители: мужчины, женщины. Благодаря этим усилиям смогли отстоять свои дома, не допустить распространения огня. Спасибо всем неравнодушным, кто пришел на помощь!» - написала женщина.

С понедельника, 30 марта, в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. В это время жителям региона в лесу нельзя разводить огонь в необорудованных для этого местах, бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить. Введены и другие ограничения.

Тем не менее число возгораний уже выросло.

«За прошедшие сутки пожарные 45 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Основной причиной травяных палов является пренебрежение правилами пожарной безопасности. Уважаемые жители Пензы и области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при проведении дачных работ и на пикниках. Не допускайте бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора», - призвали пензенцев представители МЧС.

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