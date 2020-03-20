20.03.2020 | 15:27

Две отечественные легковушки столкнулись рано утром, в 4:30, на трассе рядом с Городищем. В итоге погиб человек.

Установлены личности водителей: «девяткой» управлял мужчина 1970 года рождения, «четырнадцатой» - молодой человек 1994-го.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21093 от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи. Водитель автомобиля ВАЗ-211440 получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

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