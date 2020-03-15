15.03.2020 | 10:02

Вечером в субботу, 14 марта, в Городище произошел пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 21:14.

Загорелась баня общей площадью 15 квадратных метров на улице Гагарина. Огонь ликвидировали восемь пожарных, прибывших на трех спецавтомобилях.

В результате строение полностью выгорело, пострадавших нет, сообщила порталу PenzaInform.ru начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

6 марта в Кузнецке пожар в бане унес человеческую жизнь. Тело 62-летнего горожанина обнаружили в парной. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за перекала печи.

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