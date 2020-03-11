11.03.2020 | 15:14

По счастливой случайности в пешеходной зоне в момент аварии никого не оказалось. Впрочем, и предпосылок к тому, чтобы «Лада» 15-й модели влетела в забор рядом со строящимся объектом, не возникло.

Дорога была пустой. Легковушка вывернула с Тамбовской на улицу Куйбышева, неожиданно выехала на встречную полосу, а затем резко пошла вправо и протаранила ограждение.

К месту ДТП тут же подбежали рабочие. Но помощь никому не понадобилась. В салоне был только водитель. По словам очевидцев, когда он узнал, что в связи с случившемся вызваны сотрудники ГИБДД, поспешил скрыться. Теперь устанавливается его личность, чтобы выяснить все детали произошедшего.

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