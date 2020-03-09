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Происшествия | В сердобской ветлечебнице на улице Пушкина вспыхнул пожар

09.03.2020|10:16
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В воскресенье, 8 марта, в Сердобске загорелось здание ветлечебницы, расположенное на улице Пушкина. Сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:19.

Очевидцы сняли происходившее на камеру и выложили записи в местную группу социальной сети «ВКонтакте». Слышны хлопки. «Шифер горит», - объясняет автор.

На тушение выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Оказалось, что в кирпичном строении, крытом железом, выгорела кровля на площади 20 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — видео Владимира Шерыхалина, vk.com/serdobsktop_overhear
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Гость|09.03.2020 10:38|

Топор походу тушил))

Гость|09.03.2020 10:43|

penzainform.ru писал(a):

Слышны хлопки. «Шифер горит», -
penzainform.ru писал(a):
что в кирпичном строении, крытом железом, выгорела кровля
Ампулы взрывались?

Гость|09.03.2020 10:45|

Горе то како. А ,если бешенство с Заречного вырвется? Чо тады делать?

Гость|09.03.2020 11:01|

Там за забором куча сабачих яиц

Имя: Гость
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