08.03.2020 | 09:45

В субботу, 7 марта, в Пензе, в микрорайоне Западная Поляна, водитель иномарки сбил пешехода. Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлены автомобили скорой помощи и ДПС.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД, инцидент произошел на улице Мира, напротив дома № 48, в 21:05.

40-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на переходившую дорогу 62-летнюю женщину. Горожанка получила травмы. Медики госпитализировали ее.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

6 марта на улице Чапаева в областном центре под колеса «Лады-Гранты», которой управлял 30-летний автомобилист, попала 26-летняя женщина. В результате пензячка также оказалась на больничной койке.

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