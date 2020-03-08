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Происшествия | В Пензе в ДТП на Западной Поляне пострадал пешеход

08.03.2020|09:45
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В субботу, 7 марта, в Пензе, в микрорайоне Западная Поляна, водитель иномарки сбил пешехода. Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлены автомобили скорой помощи и ДПС.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД, инцидент произошел на улице Мира, напротив дома № 48, в 21:05.

40-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на переходившую дорогу 62-летнюю женщину. Горожанка получила травмы. Медики госпитализировали ее.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

6 марта на улице Чапаева в областном центре под колеса «Лады-Гранты», которой управлял 30-летний автомобилист, попала 26-летняя женщина. В результате пензячка также оказалась на больничной койке.

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Источник — фото https://vk.com/sova_penza
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Гость|08.03.2020 10:27|

Пора отнимать права у таких водителей.

Гость|08.03.2020 10:48|

Когда ГИБДД возьмётся за пешеходов? Сколько можно?

Гость|08.03.2020 11:26|

А на Западной вообще на пешеходных переходах не останавливаются. Народ как зайцы скачет через дорогу, хотя на четной стороне и школа, и два садика. Праздник, когда дежурят гаишники.

Гость|08.03.2020 11:30|

Началось в колхозе утро!

Гость|08.03.2020 11:46|

Когда сделают нормальное освещение в городе... ???? Жёлтый свет очень плохо освещает дорогу

Гость|08.03.2020 12:54|

Не чего не сделают.

Имя: Гость
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