В торговом центре Пензы нашли потерявшуюся 91-летнюю женщину

В Пензе росгвардейцы нашли потерявшуюся 91-летнюю женщину. Она вышла из дома на улице Ладожской и не вернулась.

Близкие пропавшей обратились в правоохранительные органы.

Получив приметы пенсионерки, сотрудники вневедомственной охраны приступили к ее поискам. Они проверяли расположенные в микрорайоне торговые центры и магазины, остановки общественного транспорта и дворовые территории, опрашивали работников охраны и прохожих, сообщили в областном управлении Росгвардии.

В итоге пенсионерку нашли в торговом центре, находящемся в непосредственной близости от ее дома.

«Она выглядела растерянной и плохо ориентировалась в пространстве. Мы успокоили пожилую женщину, убедились в том, что она не нуждается в медицинской помощи, после чего передали ее сотрудникам полиции», - рассказал сержант Никита Бурылов.