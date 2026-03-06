В селе Красная Горка спасли женщину из горящего дома

В пятницу, 6 марта, в селе Красная Горка Колышлейского района случился пожар в трехквартирном доме.

Во время тушения из огня была спасена женщина 1973 года рождения, сообщили в ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Утром 6 марта в селе Неверкино во дворе частного дома на улице Полевой сгорел сарай площадью 24 квадратных метра. Для тушения постройки привлекалось 2 спецмашины, распространения огня на другие объекты удалось избежать. Никто из людей не пострадал.