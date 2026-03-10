СКР проводит проверку по факту гибели девушки в Арбекове

СКР проводит проверку по факту гибели девушки в Арбекове
В Пензе следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки на проспекте Строителей поздним вечером 7 марта.

Трагедия произошла около 22:00 у дома № 124. Горожанка упала с высоты на козырек подъезда. На место ЧП прибыли машины экстренных служб.

Спасатели, получившие вызов из системы 112, уложили тело на носилки, спустили вниз и передали представителям полиции.

По данным областного следственного управления, погибшей было 18 лет.

27 июня 2025-го на улице Чкалова в Пензе при падении с высоты погибла 20-летняя девушка.

