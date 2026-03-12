В Пензенском районе в жестком ДТП погибли 2 человека

Утром в четверг, 12 марта, в Пензенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 7:20 на 7-м километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино, в Засечном, столкнулись «Лада-Гранта» и Skoda Rapid. За рулем отечественной машины находился 52-летний мужчина, иномаркой управлял 62-летний.

Водитель «Лады» и находившаяся внутри 74-летняя женщина от полученных травм скончались.

Второму водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.