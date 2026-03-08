Соцсети: в Арбекове девушка погибла при падении с высоты

Происшествия

Вечером в субботу, 7 марта, на проспекте Строителей при падении с высоты погибла девушка. О трагедии в Сети рассказали очевидцы.

Она произошла у дома № 124 около 22:00. Девушка упала на козырек подъезда. На место ЧП прибыли машины экстренных служб.

Тело погибшей накрыли.

«Ей было около 19 лет», - сообщил горожанин.

Пока официальной информации о случившемся нет.

27 июня 2025-го на улице Чкалова в Пензе при падении с высоты погибла 20-летняя девушка.

7 августа на улице Минской, 18, при аналогичных обстоятельствах погиб мужчина. Его тело нашли возле дома.

