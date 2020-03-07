В пятницу, 6 марта, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился в микрорайоне Шуист, недалеко от нового корпуса школы № 66.
По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 123 на улице Чапаева автомобиль «Лада Гранта» наехал на 26-летнюю женщину. За рулем находился 30-летний мужчина.
«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
На данном участке дороги есть пешеходный переход со светофором. Случилось ли ДТП именно на нем, не уточняется.
4 марта на улице Одесской автомобиль Citroen сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика. Ребенка, получившего травмы, скорая помощь доставила в больницу.
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