07.03.2020 | 12:37

В пятницу, 6 марта, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился в микрорайоне Шуист, недалеко от нового корпуса школы № 66.

По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 123 на улице Чапаева автомобиль «Лада Гранта» наехал на 26-летнюю женщину. За рулем находился 30-летний мужчина.

«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На данном участке дороги есть пешеходный переход со светофором. Случилось ли ДТП именно на нем, не уточняется.

4 марта на улице Одесской автомобиль Citroen сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика. Ребенка, получившего травмы, скорая помощь доставила в больницу.

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