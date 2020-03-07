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Происшествия | В Пензе на улице Чапаева водитель «Гранты» сбил женщину

07.03.2020|12:37
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В пятницу, 6 марта, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился в микрорайоне Шуист, недалеко от нового корпуса школы № 66.

По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 123 на улице Чапаева автомобиль «Лада Гранта» наехал на 26-летнюю женщину. За рулем находился 30-летний мужчина.

«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На данном участке дороги есть пешеходный переход со светофором. Случилось ли ДТП именно на нем, не уточняется.

4 марта на улице Одесской автомобиль Citroen сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика. Ребенка, получившего травмы, скорая помощь доставила в больницу.

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Гость|07.03.2020 13:58|

сто пудов, это из заречного водитель, торопился на рандеву с лосихой

Гость|07.03.2020 14:00|

Гость писал(a):

сто пудов, это из заречного водитель, торопился на рандеву с лосихой
С Пензенской?

Гость|07.03.2020 14:03|

Гость писал(a):

С Пензенской?
В Пензе кабанихи в основном, лосих мало...

Гость|07.03.2020 14:32|

Гость писал(a):

В Пензе кабанихи в основном, лосих мало...
ну извините, кого завезут из заречного, тем местные бичи и рады

Имя: Гость
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