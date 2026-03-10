Кузнечанин бросил угнанный Chery Tiggo, когда не смог запустить двигатель

Кузнечанин бросил угнанный Chery Tiggo, когда не смог запустить двигатель
32-летний житель Кузнецка угнал Chery Tiggo, чтобы покататься, но бросил автомобиль, когда тот перестал заводиться.

В полицию обратился 37-летний хозяин машины. По его словам, она была припаркована около многоквартирного дома и исчезла.

Полицейские быстро установили подозреваемого. Мужчина не отрицал вину.

Кузнечанин рассказал, что шел по улице, увидел Chery Tiggo и решил покататься на нем по району. Препятствий мужчина не встретил: ключи были в машине.

Немного поездив, угонщик остановился у магазина, чтобы купить алкоголь, а когда снова сел в автомобиль, то не смог запустить двигатель. Тогда он бросил машину и ушел.

«Автомобиль был изъят сотрудниками полиции и отправлен на спецстоянку. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

