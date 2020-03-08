08.03.2020 | 12:01

В Кузнецке следователи разбираются в обстоятельствах смерти 62-летнего горожанина. Тело мужчины нашли после ликвидации пожара в бане на Больничной улице.

Трагедия произошла утром в пятницу, 6 марта. О том, что горит деревянное строение, дежурному МЧС сообщили соседи. Вызов поступил в 7:14.

В результате пожара помещение бани выгорело изнутри. Огонь охватил площадь 9 квадратных метров.

«Тело погибшего нашли в парной. При первоначальном осмотре на нем не обнаружено телесных повреждений, кроме следов термического воздействия», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за перекала печи.

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