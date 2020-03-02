02.03.2020 | 10:27

В ночь на воскресенье, 1 марта, на трассе в Сосновоборском районе погиб 37-летний водитель снегохода.

По предварительным данным, инцидент произошел на 26-м километре дороги из Никольска в Сосновоборск в 1:40. Мужчина управлял снегоходом Yamaha Venture и врезался в отбойник.

«Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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