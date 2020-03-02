Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|11:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  73.77  |  $  66.77

Происшествия | В Сосновоборском районе снегоход въехал в отбойник, водитель погиб

02.03.2020|10:27
Печать

В ночь на воскресенье, 1 марта, на трассе в Сосновоборском районе погиб 37-летний водитель снегохода.

По предварительным данным, инцидент произошел на 26-м километре дороги из Никольска в Сосновоборск в 1:40. Мужчина управлял снегоходом Yamaha Venture и врезался в отбойник.

«Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|02.03.2020 10:37|

Простые люди не покупают снегоходы. Чиновник?

Гость|02.03.2020 10:39|

Браконьер наверно, в 1.40 на снегоходе просто так не катаются

Гость|02.03.2020 10:45|

Криминальный Сосновоборск. Летом изнасилования,зимой браконьерство и порубки леса. Теперь летающие снегоходы.

Трезвый был?

Гость|02.03.2020 10:48|

Мэн этот тоже под сиропом был?

Гость|02.03.2020 11:13|

Какие снегоходы??Снега то нет уже.

Гость|02.03.2020 11:15|

в это время только разъезжать может только браконьер....

Гость|02.03.2020 11:26|

Снега нет!!!!На снегоходе ночью?(((

Гость|02.03.2020 11:28|

Гость писал(a):

Браконьер наверно, в 1.40 на снегоходе просто так не катаются
А разве чиновник не может быть браконьером? Простой браконьер на "Ямаху" денежку полжизни будет копить.

Гость|02.03.2020 11:36|

Пьяный чиновник - браконьер? Очень жаль.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте