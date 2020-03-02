02.03.2020 | 09:38

В понедельник, 2 марта, на улице Аустрина в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Об инциденте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

На фото с места происшествия можно увидеть лежащего на дороге человека. Ему оказывают помощь медики.

«По предварительным данным, ДТП случилось в 8:10 напротив дома № 143. 57-летний водитель Chevrolet Lanos совершил наезд на молодого человека. Его возраст и личность устанавливаются», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

4 декабря аналогичное ДТП на улице Аустрина закончилось смертью пешехода. Наезд произошел в районе строения № 3Б в 18:30. Его совершил 34-летний водитель «Нивы». Оказавшийся под колесами 56-летний горожанин погиб на месте.

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