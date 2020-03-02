Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|10:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Происшествия | На ул. Аустрина в Пензе водитель Chevrolet сбил пешехода

02.03.2020|09:38
Печать

В понедельник, 2 марта, на улице Аустрина в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Об инциденте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

На фото с места происшествия можно увидеть лежащего на дороге человека. Ему оказывают помощь медики.

«По предварительным данным, ДТП случилось в 8:10 напротив дома № 143. 57-летний водитель Chevrolet Lanos совершил наезд на молодого человека. Его возраст и личность устанавливаются», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

4 декабря аналогичное ДТП на улице Аустрина закончилось смертью пешехода. Наезд произошел в районе строения № 3Б в 18:30. Его совершил 34-летний водитель «Нивы». Оказавшийся под колесами 56-летний горожанин погиб на месте.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте