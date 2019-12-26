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Происшествия | Пожарный извещатель помог многодетной семье вовремя выбежать из дома

26.12.2019|17:42
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Большая семья Сержантовых из Лунинского района осталась без крыши над головой. Мать с пятью детьми лишилась дома - деревянная постройка в селе Ломовка практически полностью выгорела. Все произошло днем, когда старшие были в школе, а женщина с двумя малышами находилась в комнате.

Начальнику отдела надзорной деятельности по Лунинскому, Иссинскому и Мокшанскому районам Андрею Серову Евгения рассказала, как поняла, что в доме небезопасно.

«Услышала, что датчик заработал, я говорю: «Я горю!» Выбежала, смотрю: у меня кочегарка воспламенилась. Я быстрее детей брать и бежать. Спасибо большое за эти датчики, они вовремя сработали, мы благодаря им выбежали из дома, спасли жизнь детям и себе», - поблагодарила сотрудника многодетная мать.

Тревожный сигнал подают приборы, если в помещении запахло жареным. Монтаж оборудования выполняют сотрудники органов местного самоуправления под руководством специалистов МЧС.

«В течение всего года проводится совместная работа по оборудованию мест проживания многодетных и неблагополучных семей автономными дымовыми пожарными извещателями. Эта работа принесла свои плоды. На сегодняшний момент на территории области установлено около 2 000 таких извещателей», - сообщил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Евгения Сержантова попросила поставить датчики и в другом доме, где ее семья обрела временный кров. Мать с детьми приютили знакомые.

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Гость|26.12.2019 19:00|

Тревожный сигнал подают приборы, если в помещении запахло жареным. так и картошку жарить дома нельзя?

Имя: Гость
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