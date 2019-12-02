02.12.2019 | 13:06

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 37 на улице Каткова столкнулись Renault Duster с 53-летним мужчиной за рулем и Chevrolet Niva, которой управляла 28-летняя женщина.

В результате аварии водитель и находившаяся в салоне Niva шестилетняя девочка получили травмы. Женщину отпустили после оказания медицинской помощи на месте, а ребенка госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.