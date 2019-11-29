29.11.2019 | 14:04

Поздним вечером в четверг, 28 ноября, пензенец попал в ДТП в Рязанской области. Авария произошла в 23:05 в Шацком районе, на 360-м километре федеральной автодороги М5 «Урал».

Автомобиль ВАЗ-2107 с прицепом под управлением 55-летнего жителя Пензенской области ехал со стороны Пензы в направлении Москвы.

«По предварительным данным, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал оптимальный скоростной режим», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Из-за этих ошибок «семерка» слетела в кювет и врезалась в дерево. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники Госавтоинспекции.