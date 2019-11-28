28.11.2019 | 11:43

В четверг, 28 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси. О нем стало известно из соцсети «ВКонтакте».

«Держи дистанцию, кольцо около арбековского загса», - написал очевидец последствий аварии. На выложенной им фотографии видно, что машина с символикой «Яндекс.Такси» врезалась в заднюю часть ехавшего впереди транспортного средства.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.

24 ноября на улице 40 лет Октября в Кривозерье «Яндекс.Такси» столкнулось с легковушкой: у таксомотора оказалась полностью разбита передняя часть.

В ночь с 22-го на 23-е число «Яндекс.Такси» попало в нетипичную аварию в селе Засечном: Datsun буквально залез на Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в результате аварии пассажир последнего автомобиля получил травмы.