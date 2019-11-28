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Происшествия | На проспекте Победы «Яндекс.Такси» въехало в легковушку на кольце

28.11.2019|11:43
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В четверг, 28 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси. О нем стало известно из соцсети «ВКонтакте».

«Держи дистанцию, кольцо около арбековского загса», - написал очевидец последствий аварии. На выложенной им фотографии видно, что машина с символикой «Яндекс.Такси» врезалась в заднюю часть ехавшего впереди транспортного средства.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.

24 ноября на улице 40 лет Октября в Кривозерье «Яндекс.Такси» столкнулось с легковушкой: у таксомотора оказалась полностью разбита передняя часть.

В ночь с 22-го на 23-е число «Яндекс.Такси» попало в нетипичную аварию в селе Засечном: Datsun буквально залез на Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в результате аварии пассажир последнего автомобиля получил травмы.

Источник — фото vk.com/protaxipenza
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Гость|28.11.2019 12:03|

очередной быдло-таксист.

Гость|28.11.2019 12:40|

Люди просто хотят зарабатывать! Это разве плохо? А то, что вьехал в др. машину-может случится с каждым, дело случая

Гость|28.11.2019 12:42|

Гость писал(a):

А то, что вьехал в др. машину-может случится с каждым, дело случая
главное, чтобы у него была ОСАГО с отметкой "в такси"

Имя: Гость
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