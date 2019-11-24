Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 ноя 2019|17:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Происшествия | В Кривозерье случилось очередное ДТП с автомобилем «Яндекс.Такси»

24.11.2019|16:00
Печать

Днем в воскресенье, 24 ноября, на улице 40 лет Октября в Пензе случилось очередное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Снимок и видео с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлены две легковушки: у таксомотора полностью разбита передняя часть, повреждения другого авто менее серьезные. Удар пришелся ему в бок.

На данный момент официальной информации о ДТП и пострадавших в нем нет.

Ранее в ночь с 22 на 23 ноября «Яндекс.Такси» попало в нетипичную аварию в селе Засечном. На снимках с места инцидента можно видеть Datsun, буквально залезший на Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в результате аварии пассажир последнего автомобиля получил травмы.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|24.11.2019 17:17|

Дык он по заказу диспетчерской Везёт ехал.

Наглецы на личных авто, обклеянных янлексом - уже достали.

Такси должны быть только парковые!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!