24.11.2019 | 16:00

Днем в воскресенье, 24 ноября, на улице 40 лет Октября в Пензе случилось очередное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Снимок и видео с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлены две легковушки: у таксомотора полностью разбита передняя часть, повреждения другого авто менее серьезные. Удар пришелся ему в бок.

На данный момент официальной информации о ДТП и пострадавших в нем нет.

Ранее в ночь с 22 на 23 ноября «Яндекс.Такси» попало в нетипичную аварию в селе Засечном. На снимках с места инцидента можно видеть Datsun, буквально залезший на Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в результате аварии пассажир последнего автомобиля получил травмы.