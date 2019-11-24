Днем в воскресенье, 24 ноября, на улице 40 лет Октября в Пензе случилось очередное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».
Снимок и видео с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлены две легковушки: у таксомотора полностью разбита передняя часть, повреждения другого авто менее серьезные. Удар пришелся ему в бок.
На данный момент официальной информации о ДТП и пострадавших в нем нет.
Ранее в ночь с 22 на 23 ноября «Яндекс.Такси» попало в нетипичную аварию в селе Засечном. На снимках с места инцидента можно видеть Datsun, буквально залезший на Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в результате аварии пассажир последнего автомобиля получил травмы.
Дык он по заказу диспетчерской Везёт ехал.
Наглецы на личных авто, обклеянных янлексом - уже достали.
Такси должны быть только парковые!