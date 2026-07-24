В Мокшанском районе в ДТП с тремя машинами погиб пешеход

Происшествия

В Мокшанском районе в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
Печать
Max

В ночь на пятницу, 24 июля, в Мокшанском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 1:40 на 563-м километре трассы М-5, вблизи села Широкоис, столкнулись три автомобиля:

- Peugeot Boxer с прицепом под управлением 27-летнего мужчины;

- Exeed RX с 31-летней женщиной за рулем;

- Hyundai Solaris, которым управлял 43-летний водитель.

Попавший под машину мужчина-пешеход от полученных травм погиб на месте. Его личность устанавливается.

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

Похожее ДТП случилось 15 июля на трассе М-5 в Бессоновском районе. Тогда погибла женщина 1946 года рождения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!