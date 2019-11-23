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Происшествия | В Засечном Datsun из «Яндекс.Такси» залез на Chevrolet

23.11.2019|08:05
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Нетипичная авария произошла в селе Засечном Пензенской области в ночь с 22 на 23 ноября. Фотографии с места ДТП были опубликованы в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

По словам интернет-пользователей, инцидент произошел около полуночи на пешеходном переходе рядом с домом № 9 на улице Светлой. Автомобиль Datsun с символикой «Яндекс.Такси» буквально залез на Chevrolet Lacetti (очевидцы утверждают, что водитель этого автомобиля работает службе такси «Везет»).

Происшествие позабавило участников группы.

«Место просто его заняли», «А говорят, «датсун» не едет. Он просто летит», «Когда клиент попросил прямо к подъезду», «Теперь местные будут так машины ставить», - пошутили пензенцы.

На место ЧП выезжали врачи скорой помощи. По предварительным данным, в результате аварии пассажир Chevrolet получил травмы. Однако официальной информации о пострадавших пока нет.

Выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновного предстоит сотрудникам ГИБДД.

В Пензе регулярно происходят аварии с участием «Яндекс.Такси». 27 октября Hyundai с соответствующим логотипом попал в ДТП на улице Антонова. 29 октября брендированный Ravon Nexia столкнулся с автомобилем Иж на улице Калинина. 6 ноября похожий инцидент произошел на перекрестке Свердлова и Куйбышева.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.11.2019 09:09|

В Спутнике такого безобразия определенно быть не может! Это всё Засечное...

Гость|23.11.2019 09:17|

Сколько с Правления Великого В.В.Путина и не менее Великого Милостивого государя Медведева было специальных наездов на пешеходов?

Гость|23.11.2019 09:22|

Да вот новость так новость!!!Не жизнь ,а песня...

Гость|23.11.2019 09:24|

Как не стыдно сношаются прилюдно!

Имя: Гость
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