В Пензе ищут пенсионера, покинувшего медучреждение

В Пензе ищут 67-летнего местного жителя Владимира Николаевича Романова. 22 июля мужчина ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении.

Поздним вечером в четверг, 23-го числа, ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поисковой отряда «ЛизаАлерт».

Рост пенсионера - 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые с сединой, глаза серые.

В день исчезновения на нем были рубашка поло в серо-голубую полоску, темно-синие спортивные штаны и черные тапочки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.