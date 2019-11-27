27.11.2019 | 12:47

Во вторник, 26 ноября, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 11:30 напротив дома № 1г 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на 77-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. По данному факту сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

19 ноября на Большой Арбековской улице женщина 1988 года рождения, управлявшая машиной марки Ford, насмерть сбила 52-летнего мужчину.

18-го числа на улице Минской 67-летняя пенсионерка попала под колеса Nissan Qashqai прямо на пешеходном переходе. После аварии ее отправили в медицинское учреждение.