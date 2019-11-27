Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  70.62  |  $  64.08

Происшествия | На ул. Луначарского в Пензе 18-летний водитель сбил пенсионерку

27.11.2019|12:47
Печать

Во вторник, 26 ноября, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 11:30 напротив дома № 1г 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на 77-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. По данному факту сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

19 ноября на Большой Арбековской улице женщина 1988 года рождения, управлявшая машиной марки Ford, насмерть сбила 52-летнего мужчину.

18-го числа на улице Минской 67-летняя пенсионерка попала под колеса Nissan Qashqai прямо на пешеходном переходе. После аварии ее отправили в медицинское учреждение.

0
0
0
0
 
Гость|27.11.2019 13:46|

Да водитель виноват однозначно но и пешеходы тоже лезут во всю и даже не смотрят по сторонам тормозит перед ним машина или нет.

Гость|27.11.2019 13:48|

Особенно бабки и молодешь "Типо блотная" обоссыши

Гость|27.11.2019 13:50|

Многие бесшабашные водители никакого внимания не обращают внимание на знаки, вчера уже пошла по переходу, так 2 машины промчались, пришлось даже отступить, на ГПЗ напротив завода, а там школа и много детей приезжают на транспорте и переходят по этому пешеходному переходу.

Гость|27.11.2019 13:51|

Гость писал(a):

Особенно бабки и молодешь "Типо блотная" обоссыши
обоссыши, когда на тебя такой безграмотный наедет.. жди..

Гость|27.11.2019 13:54|

Гость писал(a):

так 2 машины промчались, пришлось даже отступить,
русские не отступают и не сдаются!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!