В Пензенском районе 16-летний водитель насмерть сбил пешехода

Вечером в субботу, 10 октября, в Пензенском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 20:20 на 9-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов - Ардым - Ленино (вблизи станции Ардым) 16-летний юноша на ВАЗ-2110 сбил человека.

18-летний пешеход скончался от травм. Его ровесницу - пассажирку автомобиля увезли в больницу.

Сотрудникам полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

7 октября смертельная авария произошла в Кузнецком районе. На 728-м километре трассы М-5 столкнулись Toyota RAV4, «Газель» и Sitrak. 58-летняя женщина, управлявшая иномаркой, получила несовместимые с жизнью травмы.