25.11.2019 | 11:27

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в субботу, 23 ноября, в Бессоновском районе.

По предварительным данным, в 12:20 на первом километре трассы Пенза - Лунино - Полеологово - Блохино 40-летний мужчина на «Ладе-Приоре» не справился с управлением, так что машина вылетела в кювет, где впоследствии опрокинулась.

В результате происшествия пострадали четыре человека: водитель (его госпитализировали), а также трое пассажиров - шестилетний мальчик, 20-летняя девушка и 32-летний мужчина (после оказания медицинской помощи их отпустили).

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.