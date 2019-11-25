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Происшествия | В ДТП под селом Полеологово пострадал шестилетний ребенок

25.11.2019|11:27
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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в субботу, 23 ноября, в Бессоновском районе.

По предварительным данным, в 12:20 на первом километре трассы Пенза - Лунино - Полеологово - Блохино 40-летний мужчина на «Ладе-Приоре» не справился с управлением, так что машина вылетела в кювет, где впоследствии опрокинулась.

В результате происшествия пострадали четыре человека: водитель (его госпитализировали), а также трое пассажиров - шестилетний мальчик, 20-летняя девушка и 32-летний мужчина (после оказания медицинской помощи их отпустили).

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|25.11.2019 11:43|

Тазофобы - фас!

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