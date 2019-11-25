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Происшествия | На Окружной автомобиль Audi впечатался в светофорный столб

25.11.2019|13:39
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В понедельник, 25 ноября, на Окружной улице в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Audi.

Авария произошла на пересечении Окружной с улицей Фридриха Энгельса. Очевидец ее последствий выложил фото с места ДТП в соцсеть. «Время 12:55», - уточнил автор.

На снимках видно, что иномарка правой стороной передней части впечаталась в светофорный столб. Машина получила значительные механические повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

«Я видел, там яшка подрезала», - написал один из пользователей.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость|25.11.2019 14:07|

заголовки пишут журналисты, или дебилы?

Гость|25.11.2019 14:10|

Пишут Дебильные псевдожурналисты. Их никто не проверяет?

Гость|25.11.2019 14:10|

Скользко в местах очередных прорывов.

Гость|25.11.2019 14:11|

Красота. Одним водителем на дороге меньше.

Гость|25.11.2019 14:16|

Редактора у Пензаинформ нет???

Что за слова? "Впечатался", "вмазался", "сшибли"....

Гость|25.11.2019 14:19|

Так разогнался,что не вписался.Пешеходам повезло .

Гость|25.11.2019 14:29|

Там бабища одна разворачиваться решила на мигающий, а этот гнал во всю газульку, уходя от сталкновения влетел в светофор. Итог: два дурака на одной дороге не умещаются.

Гость|25.11.2019 14:34|

Похоже Ауди били не раз ,хлам, подушки не сработали ,их просто не было.

Гость|25.11.2019 14:41|

Подшаманить немного и на продажу как небитый некрашеный - диким буртасским пацанчикам, своих толстобрюхих пензючек катать и рэпчик слушать...

Гость|25.11.2019 14:43|

Ильдарка автоподбор подбирал? Судя по московскому номеру, говноперекуп "тотального" проперженного немца

Имя: Гость
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