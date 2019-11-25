25.11.2019 | 13:39

В понедельник, 25 ноября, на Окружной улице в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Audi.

Авария произошла на пересечении Окружной с улицей Фридриха Энгельса. Очевидец ее последствий выложил фото с места ДТП в соцсеть. «Время 12:55», - уточнил автор.

На снимках видно, что иномарка правой стороной передней части впечаталась в светофорный столб. Машина получила значительные механические повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

«Я видел, там яшка подрезала», - написал один из пользователей.