Днем в воскресенье, 17 ноября, в селе Бессоновка в дорожно-транспортное происшествие попали легковушка и грузовик.
По сообщению очевидца аварии, около 13:00 на улице Центральной столкнулись ВАЗ и мусоровоз. Легковушка влетела под грузовик, так что правую ее часть смяло.
Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.
В этот же день в другом районе области - Пензенском - на повороте к селу Засечному две легковушки столкнулись лоб в лоб и после удара встали перпендикулярно друг другу. У обоих транспортных средств повреждены передние части.
Похоже война возвращается,все идут на таран,не ждут что кто то отвернет,своих жизни не жалко пожалели бы родственников,думаю теперь при выдаче прав надо проходить психологические тренинги или дурку класть на неделю как перед армией,что у людей в мозгах вчера две машины в КАМаз врезались ,одна в фуру,за рулём все бессмертные что ли ездят