17.11.2019 | 11:40

В воскресенье, 17 ноября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, выложившие в Сеть фотографии с места ДТП. «Поворот на Засечное. Время 11:07», - подписал снимки их автор.

Судя по кадрам, две легковушки столкнулись лоб в лоб и после удара встали перпендикулярно друг другу. У обоих транспортных средств повреждены передние части.

Официальных данных о пострадавших пока нет, однако на фото видно, что на место аварии прибыла карета скорой помощи.