11.11.2019 | 18:30

Машина снесла ограждение, раскидав его детали на несколько метров, вырвала перила, которые пробили лобовое стекло и насквозь прошли через салон. Авария случилась при въезде на мост на проспекте Победы.

По словам очевидцев, одна пассажирка автомобиля оказалась на земле - ее выбросило от удара. Пострадала и вторая. А водитель с разбитым лицом остался на месте, чтобы попытаться объяснить сотрудникам ГИБДД, что стало причиной аварии.

«По предварительным данным в 14:05 минут на проспекте Победы, напротив дома № 75, водитель автомобиля «ИЖ», мужчина 1988 года рождения, допустил наезд на препятствие. В результате происшествия два пассажира автомобиля «ИЖ» (женщины) с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Буквально через несколько часов одна из них скончалась.