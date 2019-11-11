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Происшествия | В Пензе водитель пробитого насквозь авто остался с сотрудниками ДПС

11.11.2019|18:30
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Машина снесла ограждение, раскидав его детали на несколько метров, вырвала перила, которые пробили лобовое стекло и насквозь прошли через салон. Авария случилась при въезде на мост на проспекте Победы.

По словам очевидцев, одна пассажирка автомобиля оказалась на земле - ее выбросило от удара. Пострадала и вторая. А водитель с разбитым лицом остался на месте, чтобы попытаться объяснить сотрудникам ГИБДД, что стало причиной аварии.

«По предварительным данным в 14:05 минут на проспекте Победы, напротив дома № 75, водитель автомобиля «ИЖ», мужчина 1988 года рождения, допустил наезд на препятствие. В результате происшествия два пассажира автомобиля «ИЖ» (женщины) с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Буквально через несколько часов одна из них скончалась.

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Гость|11.11.2019 19:21|

С какой скоростью надо было гнать, чтобы такое произошло??

Гость|11.11.2019 19:35|

Судя по фото водитель был с опытом, вся покоцаная какой только краской не покрашено. Хорошо что в штырь а не на встречку, с какой же скоростью лител этот хлам НИЩЕБРОДСКИЙ..???? Жаль женщину.. Земля пухом и выздоровления пострадавшей. Ну и на передачу ИЖ ты водителя .. Нельзя выпускать такой хлам на дорогу

Гость|11.11.2019 19:49|

Ну и на передачу ИЖ ты водителя ..

Неее, водителя передачу ИЖ на .. А так пассажирку, конечно, жаль. Говорила, наверно, ей мама - не садись к кому попало, а она не послушала.

Гость|11.11.2019 19:53|

И где ваши хвалёные камеры контроля скорости? Ах да, они ж не безопасность обеспечивают, а бабло вытряхивают

Гость|11.11.2019 20:15|

ДеПСам безопасность движения по барабану,главное план по штрафам.

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