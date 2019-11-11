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Происшествия | После ДТП на трассе М5 легковая машина превратилась в груду железа

11.11.2019|15:28
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Отлетела фара, слегка помялась кабина, скомкался номер - вот и все повреждения, которые получил многотонный грузовик. Второй участник ДТП, легковой автомобиль российского производства, превратился в груду железа.

«На 626-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в границах города Пензы произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21102 под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения и автомобиля МАЗ под управлением водителя-мужчины 1993 года рождения.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21102 от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Шофер грузовика отделался испугом. Смертельная авария случилась после 20:00. По словам очевидцев, в момент ДТП машин на дороге было немного.

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