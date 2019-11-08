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Происшествия | На Западной Поляне водитель «Нивы» сбил женщину с ребенком

08.11.2019|12:09
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В пятницу, 8 ноября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

По предварительным данным, в 10:15 напротив дома № 45, между остановками «НИИ «Контрольприбор» и «Ул. Мира», 74-летний водитель автомобиля «Нива» сбил 49-летнюю женщину и 6-летнюю девочку.

«Пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сообщение об аварии появилось в социальной сети «ВКонтакте». «У нас тут через день такая картина. Писал в администрацию, чтобы поставили светофор, они сказали: не положено, «пусть давят всех». Тут гоняют как по взлетке», «Хоть бы поставили дополнительное освещение, участок вечером вовсе не просматривается, - высказали свое мнение пользователи.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|08.11.2019 12:24|

Вот и днем уже там сбивать стали. А про темное время - правильно пишут люди. Хуже дорожного освещения чем в Пензе нет ни в одном центре субъекта России. Спасибо ильину и кувайцеву за желтые тусклые лампочки на фонарях. Годятся только для елочных гирлянд.

Гость|08.11.2019 12:31|

Гость писал(a):

Спасибо ильину и кувайцеву за желтые тусклые лампочки на фонарях
Ты бы физику в школе лучше учил. К желтому свету глаз в темноте лучше приспосабливается, так как зрачок сужается не полностью и водитель видит что происходит в темноте. При белом же свете зрачок полностью сужается и что там в потемках не видно.

Гость|08.11.2019 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Писал в администрацию, чтобы поставили светофор
Там достаточно светофоров

Гость|08.11.2019 12:36|

Гость писал(a):

К желтому свету глаз в темноте лучше приспосабливается,
Доказали уже, что желтый свет вреден для глаз и некоторые цвета (одежды, в частности, оранжевый и красный) в его спектре плохо воспринимаются.

Гость|08.11.2019 12:40|

Гость писал(a):

Гость|08.11.2019 12:31|

Гость писал(a):

Спасибо ильину и кувайцеву за желтые тусклые лампочки на фонарях

Ты бы физику в школе лучше учил. К желтому свету глаз в темноте лучше приспосабливается, так как зрачок сужается не полностью и водитель видит что происходит в темноте. При белом же свете зрачок полностью сужается и что там в потемках не видно.

В Запрудном возле ТЦ Весна есть парковка. Освещается она мощными лампами с белым светом. Светло как днем в любую погоду. Можно даже фары не включать. И улицы города с желтыми лампами где то там наверху, освещающими пространство лишь вокруг себя, для мошек..

Гость|08.11.2019 12:50|

При белом же свете зрачок полностью сужается..прочитай о вреде ЛЕД лампочек про кленон-биксенон.При свете светодиодной лампочки зрачок вообще не сужается,лучи из за этого и наносят вред зрению.И на западе их уже запретили.

Гость|08.11.2019 12:50|

на пешеходном переходе водитель попал на бабло

Гость|08.11.2019 13:00|

ГИБДД в Пензе НЕТ!!

Одни ДТП и сбитые пассажиры.

Их руководитель молчит, или врет на камеру, отмазывая своих.

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