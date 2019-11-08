08.11.2019 | 12:09

В пятницу, 8 ноября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

По предварительным данным, в 10:15 напротив дома № 45, между остановками «НИИ «Контрольприбор» и «Ул. Мира», 74-летний водитель автомобиля «Нива» сбил 49-летнюю женщину и 6-летнюю девочку.

«Пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сообщение об аварии появилось в социальной сети «ВКонтакте». «У нас тут через день такая картина. Писал в администрацию, чтобы поставили светофор, они сказали: не положено, «пусть давят всех». Тут гоняют как по взлетке», «Хоть бы поставили дополнительное освещение, участок вечером вовсе не просматривается, - высказали свое мнение пользователи.