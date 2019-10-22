22.10.2019 | 16:00

В Пензе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 17 октября на улице Маршала Крылова.

По предварительным данным, в 17:40 напротив дома № 2Б под колеса неустановленного автомобиля попала девушка.

Она получила травмы, но водитель не стал задерживаться, не попытался оказать помощь, а продолжил движение.

«Убедительно просим свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181», - обратилось к населению отделение пропаганды управления.