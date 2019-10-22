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Происшествия | На ул. Маршала Крылова водитель сбил девушку и скрылся

22.10.2019|16:00
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В Пензе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 17 октября на улице Маршала Крылова.

По предварительным данным, в 17:40 напротив дома № 2Б под колеса неустановленного автомобиля попала девушка.

Она получила травмы, но водитель не стал задерживаться, не попытался оказать помощь, а продолжил движение.

«Убедительно просим свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181», - обратилось к населению отделение пропаганды управления.

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Гость|22.10.2019 16:12|

... и не найдут.

Гость|22.10.2019 16:24|

Гость писал(a):

... и не найдут.
Обязательно найдут, вопрос 1-2-3 суток. Показания с камер снимут и по цвету и повреждениям ...

Гость|22.10.2019 16:31|

Гость писал(a):

Обязательно найдут, вопрос 1-2-3 суток. Показания с камер снимут и по цвету и повреждениям ...
Конечно конечно) ищите меня свищите, я сбил и уехал, плевал я на ваши законы, делаю че хочу.

Имя: Гость
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