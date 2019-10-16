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Происшествия | В Кривозерье разогнавшийся ВАЗ врезался в забор

16.10.2019|09:16
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В ночь на среду, 16 октября, жителей 2-го Черниговского проезда в пензенском микрорайоне Кривозерье разбудил шум случившегося ДТП.

О ЧП редакции ИА «ПензаИнформ» рассказала очевидица Арина. По ее словам, ВАЗ-2101, в котором находились нетрезвые парень и девушка, на большой скорости въехал в забор.

«Было слышно, как разогнался. Все соседи, естественно, проснулись. Долго ругались», - сообщила Арина.

На снимках, которые прислала женщина, можно видеть старенькую «копейку», съехавшую с дороги и накренившуюся набок. К месту ДТП подтягиваются местные жители. По имеющейся информации, сами его виновники не пострадали.

«Точно были пьяные. Было видно по их речи и движениям. Приехали ДПС, посадили парня в машину», - добавила Арина.

Также женщина поделилась с редакцией снимками покореженного забора.

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