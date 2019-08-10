10.08.2019 | 12:31

В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев двух ДТП, в которых велосипедисты наехали на пешеходов.

Первый инцидент произошел 31 июля в 8:00. Напротив дома № 59 на улице Калинина неустановленный водитель двухколесного транспорта сбил женщину.

Второе ДТП случилось 6 августа в 11:10. Также пострадала горожанка: напротив дома № 14 на улице Кулакова на нее наехал велосипедист. Установить его личность не удалось.

«Убедительная просьба свидетелей данных происшествий позвонить по телефонам: 599-002, 599-003, 599-123, или прийти по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 16», - обратились к пензенцам сотрудники ГИБДД.