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Происшествия | В Пензе ищут свидетелей двух аварий с велосипедистами

10.08.2019|12:31
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В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев двух ДТП, в которых велосипедисты наехали на пешеходов.

Первый инцидент произошел 31 июля в 8:00. Напротив дома № 59 на улице Калинина неустановленный водитель двухколесного транспорта сбил женщину.

Второе ДТП случилось 6 августа в 11:10. Также пострадала горожанка: напротив дома № 14 на улице Кулакова на нее наехал велосипедист. Установить его личность не удалось.

«Убедительная просьба свидетелей данных происшествий позвонить по телефонам: 599-002, 599-003, 599-123, или прийти по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 16», - обратились к пензенцам сотрудники ГИБДД.

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