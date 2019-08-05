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Происшествия | Госавтоинспекция выясняет причины ДТП в Нижнеломовском районе

05.08.2019|17:11
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Почему автомобиль оказался на обочине, теперь разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Ведь такой маневр стоил человеческой жизни. Все случилось на трассе в Нижнеломовском районе.

«Водитель автомобиля Renault Logan, женщина 1980 года рождения, не справилась с управлением, допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - пояснил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В результате сидевшая за рулем легковушки скончалась на месте. За последние дни это единственный смертельный случай на дорогах региона, хотя за минувшую неделю госавтоинспекторы зарегистрировали 26 ДТП, в которых пострадало 39 человек, 7 из них дети.

«Уважаемые водители, в связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция обращает ваше внимание на строгое соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

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Гость|05.08.2019 20:42|

плохо в авто школе училась..........

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