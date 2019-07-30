30.07.2019 | 17:57

В Бессоновском районе нашли мертвым пропавшего 76-летнего пензенца. Тело пожилого мужчины обнаружили в лесном массиве у села Пазелки 27 июля.

Пенсионер ушел из дому 10 июля. С собой он взял железное ведро и радиоприемник. 20 июля сообщение о его пропаже появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Во вторник, 30 июля, тело опознали. При осмотре на нем не было обнаружено признаков насильственной смерти», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту смерти мужчины следственный комитет начал проверку.