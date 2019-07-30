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Происшествия | В Бессоновском районе нашли тело пропавшего пенсионера

30.07.2019|17:57
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В Бессоновском районе нашли мертвым пропавшего 76-летнего пензенца. Тело пожилого мужчины обнаружили в лесном массиве у села Пазелки 27 июля.

Пенсионер ушел из дому 10 июля. С собой он взял железное ведро и радиоприемник. 20 июля сообщение о его пропаже появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Во вторник, 30 июля, тело опознали. При осмотре на нем не было обнаружено признаков насильственной смерти», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту смерти мужчины следственный комитет начал проверку.

Источник — vk.com/la_penza
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