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Происшествия | В Арбекове произошло столкновение двух Volkswagen, есть пострадавший

26.07.2019|09:24
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В четверг, 25 июля, на пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова случилось серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

Фото аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены сильно поврежденные легковушки, которые после удара разбросало в разные стороны, и прибывшие на место бригады скорой помощи.

«На пешеходе мать с ребенком стояли. Чудом спаслись. И там женщине ноги придавило», «Серый пассат поворачивал, чтобы освободить перекресток, а второй по Тернопольской летел уже под красный», - отметили очевидцы аварии.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, в 21:05 напротив дома № 4 на улице Тернопольской столкнулись Passat под управлением 47-летнего водителя и Volkswagen Touran с 36-летним водителем. В результате происшествия пострадала пассажирка Volkswagen Passat, женщина 1971 года рождения, она была госпитализирована», - проинформировали в отделении пропаганды.

Источник — фото vk.com/sova_penza, vk.com/penza_live
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Гость|26.07.2019 10:00|

penzainform.ru писал(a):

а пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова
Очень оживленный перекресток. И давно уже назрела необходимость установки светофора с доп. секцией(стрелкой). Но ГИБДД этого не видят. они видят лишь то, что им выгодно

Имя: Гость
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