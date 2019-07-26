26.07.2019 | 09:24

В четверг, 25 июля, на пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова случилось серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

Фото аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены сильно поврежденные легковушки, которые после удара разбросало в разные стороны, и прибывшие на место бригады скорой помощи.

«На пешеходе мать с ребенком стояли. Чудом спаслись. И там женщине ноги придавило», «Серый пассат поворачивал, чтобы освободить перекресток, а второй по Тернопольской летел уже под красный», - отметили очевидцы аварии.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, в 21:05 напротив дома № 4 на улице Тернопольской столкнулись Passat под управлением 47-летнего водителя и Volkswagen Touran с 36-летним водителем. В результате происшествия пострадала пассажирка Volkswagen Passat, женщина 1971 года рождения, она была госпитализирована», - проинформировали в отделении пропаганды.