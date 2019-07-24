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Происшествия | Сотрудники ГИБДД выясняют причины трагедии с грузовой «Газелью»

24.07.2019|17:51
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Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе. Трагедия разыгралась около 7:00 на третьем километре автодороги Чаадаевка - Кузнецк-12, это в Городищенском районе. Грузовая «Газель» слетела в кювет и врезалась в дерево.

«В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля, мужчина 1980 года рождения, доставлен в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.

Почему сидевший за рулем «Газели» человек не справился с управлением, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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