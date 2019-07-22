22.07.2019 | 10:23

В субботу, 20 июля, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

Предварительно установлено, что в 10:20 на шестом километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино 30-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2112, съехала в кювет, и там машина опрокинулась.

Водителя с травмами отправили в медицинское учреждение. Четырехлетнему мальчику, который находился в салоне, помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.