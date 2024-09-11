История Пензы: Автовокзал пришлось перенести из-за строительства моста

11.09.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самый длинный в Пензе путепровод - Гагаринский. Однако не менее важную роль играет и Сурский, который связывает центр города с микрорайоном Шуист.

Проблемы с дорогами и переправами в этой части Пензы были всегда. На земли, где сейчас располагается Шуист, с трудом добирались еще в эпоху царской России, а весной перед половодьем и ледоходом все мосты вообще демонтировали, и перебраться на другой берег можно было только на лодке.

После Великой Отечественной войны, когда Шуист уже активно застраивался, горком задумал возвести здесь прочную переправу. Сначала мост был деревянным, сооружали его пленные немцы. Они же строили дорогу в сторону Чемодановки и прокладывали короткую ветку к будущему Заречному.

Позже благодаря финансовой помощи из бюджета РСФСР власти приступили к возведению бетонного путепровода. Работы продолжались долго, монтаж оснований в Суре и в целом сооружение такого гигантского объекта шли тяжело.

Позже через него провели электричество, фонари стали освещать путь и прохожим, и автомобилистам. Теперь Сурский мост - один из главных в Пензе, а жители Шуиста больше не испытывают проблем с переправой на другой берег.

Между прочим, автовокзал перенесли на улицу Луначарского как раз из-за строительства моста. Он располагался на месте будущих оснований и сильно мешал при возведении.