История Пензы: 70-летний мост обветшал, но помогает пешеходам

23.08.2024 | 18:02

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Проспект Победы с Заводским районом связывает мост. Выглядит он неважно, но пока что для некоторых жителей города это удобный проход к остановкам общественного транспорта.

Мосту несколько десятков лет. По некоторым данным, его возвели в 60-х годах прошлого века. Главное его предназначение - переправа через железнодорожные пути. Со временем он стал еще и автомобильным: долгие годы водители сокращали здесь проезд.

Мост не ремонтировали, и из-за серьезной нагрузки он вскоре пришел в негодность. Деревянные опоры сгнили, а часть асфальта совсем провалилась. В 90-х годах прошлого века по нему вообще было опасно ходить: на пешеходной части зияли такие огромные дыры, что их приходилось в буквальном смысле слова перепрыгивать.

Еще страшнее было смотреть на водителей, которые отваживались проехать по мосту. На небольшой скорости, старательно объезжая колдобины, они выруливали на съезд и уже оттуда поворачивали к проспекту Победы.

В начале нулевых мост слегка подлатали, но ситуацию это не исправило. Сегодня он исключительно пешеходный. Чтобы водители сюда не заглядывали, поставлены массивные бетонные блоки.