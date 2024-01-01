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История

История Пензы: «Толстопятые пензяки» не покупались на многообещающую рекламу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Пензе эпохи царской России шла бойкая торговля разным товаром и не было числа различным магазинам. На месте дома № 36 на Московской находилась лавка, открытая москвичами.

Большой деревянный дом его владелец сдавал в аренду. В 1885 году сюда заехал магазин одежды под названием «Конкуренция». В основном торговали мужскими сорочками, манжетами, брюками, галстуками и пиджаками - словом, тут можно было приодеться для деловых встреч.

В Пензе дела у фирмы шли хорошо, а вот у учредителей в Москве, судя по всему, не очень. Однажды они прислали письмо, где просили срочно перечислить из кассы большую сумму денег. Исполнительный директор, не зная, как выкрутиться, в феврале объявил неделю распродаж. Цены на все товары снизили на 25-40%.

Неизвестно, помогло это или нет, но в газете «Губернские ведомости» можно найти такую заметку: «В окнах магазинов на Московской иногда появляются плакаты, извещающие публику, что назначена распродажа всего товара чуть не с 100%-й скидкой. Но толстопятые пензяки - существо равнодушное: его не проймешь ничем, даже многообещающей рекламой».

Старый магазин давно снесли и построили на его месте длинный жилой дом. Многим он больше известен как «Снежок», поскольку на 1-м этаже размещался культовый в свое время магазин.

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